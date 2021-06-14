В Італії невидиму скульптуру продали за €15 тисяч

Італійський художник Сальваторе Гаран за 15 тисяч євро продав свою невидиму скульптуру під назвою I am — «Я є». Покупець заплатив суму, яка у 2,5 раза перевищує початкову.

Про це розповів автор скульптури, пише Italy 24 News.

Роботу продали на аукціоні, який організував Art-Rite — один із небагатьох італійських аукціонних будинків, що займається винятково сучасним мистецтвом.

Доказом того, що покупець придбав не просто повітря, а твір мистецтва, є сертифікат. Це право власності на нематеріальну скульптуру.

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Гаран заявив, що його робота поміститься тільки в приватному будинку. Щоб її поставити, треба звільнити на підлозі простір 1,5×1,5 метра.

Як пояснив художник, успішний результат аукціону свідчить про незаперечний факт, що порожнеча — це, мовляв, не що інше, як простір, повний енергії.

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«І навіть якщо ми його (простір — ред.) спорожнимо й нічого не залишиться, згідно з принципом невизначеності Гейзенберга, ніщо не має ваги. Тому він має енергію, яка конденсується і перетворюється на частки, коротко кажучи, на нас», — зауважив італієць.

Видання нагадує, що в лютому 2020 року Гаран виставив на площі в Мілані свою роботу «Будда у спогляданні». Скульптура була повністю невидимою, і тому «не може бути відтворена в мережі та скопійована».

«Не кажучи вже про те, що нематеріальні роботи Гарана не мають жодного впливу на довкілля», — додає видання.

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