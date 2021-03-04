В Італії обговорюють можливість вакцинації російським “Спутнік V”

Вакцинацію російською вакциною “Спутнік V” почали в крихітній державі Сан-Марино. Праві політичні сили, які традиційно підтримують усе російське, виступили за запровадження її в Італії.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Il Messaggero.

Сан-Марино, держава, розташована у центральній Італії, підписала угоду про закупівлю російської вакцини “Спутнік V” після того, як їй не надійшли дози, які вона очікувала отримати з Італії в рамках програми закупівель ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни ЄС вводять COVID-паспорти про вакцинацію

Влада Сан-Марино дала зрозуміти, що “Спутнік V” буде недоступний для жителів Італії – за винятком ключових робочих, які перетинають кордон.

Однак протягом останніх декількох днів телефони Інституту соціального забезпечення Сан-Марино, органу охорони здоров’я мікродержави, були “гарячими” через дзвінки італійців, які проживають в сусідньому регіоні Емілія-Романья, а також жителів італомовного швейцарського кантону Тічино.

Ті телефонували і запитували, чи можуть отримати щеплення для себе та членів своєї родини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна купила “каламутну” вакцину CoviShield, яку бідним країнам просто дарують

Тим часом в Італії почали лунати затвердити російську вакцину в країні. До цього закликали Маттео Сальвіні, лідер ультраправої “Ліги”, та колишній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі, який очолює партію “Вперед, Італіє”.

Нагадаємо, у понеділок новий прем’єр-міністр Маріо Драгі звільнив відповідального за вакцинацію Доменіко Аркурі, якого критикували за повільну кампанію щеплень, і замінив його фахівцем з армійської логістики Франческо Паоло Фіглуоло.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії