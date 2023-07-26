В Італії оприлюднили заповіт Берлусконі. Що кому відійшло

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі перед госпіталізацією до міланської лікарні Сан-Рафаеле написав лист до своєї родини, який містить заповіт.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на видання Corriere della Sera.

Лист датований 19 січня 2022 року. Берлусконі заповнив бланк листа від руки чорним чорнилом. Всього він написав близько п’ятнадцяти рядків.

Видання наводить текст написаного Берлусконі листа, в якому той звертається до своєї родини.

“Заповіт Сильвіо Берлусконі. Дорога Марино, П’єре Сільвіо, Барбаро і Елеоноро, я їду до Сан-Рафаеле. Якщо я не повернуся, будь ласка, візьміть до уваги наступне”, – йдеться у листі.

Берлусконі зазначає, що із свого спадку члени його родини повинні зарезервувати 100 мільйонів євро для брата колишнього італійського прем’єра Паоло.

Ще 100 мільйонів євро, згідно із наведеним листом, має отримати остання дружина Берлусконі Марта Фашина.

Колишній сенатор і близький друг Берлусконі Марчелло дель’Утрі має отримати 30 мільйонів євро.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років у понеділок, 12 червня.

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, більшість італійців вважають найвпливовішою фігурою в країні за останні десятиліття, але й досі не мають спільної думки щодо того, чи був цей вплив позитивним чи негативним для країни.

Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України. Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Перед цим Берлусконі сказав, що до війни проти України “Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри”, а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд “гідних людей”.

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