В Італії офіційно затвердили дату відновлення футбольного чемпіонату

Серія A остаточно вийде з карантину вже в середині червня.

Керівництво італійської Серії А провело відеоконференцію з клубами, на якій було затверджено дату відновлення сезону.

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Про це повідомилила прес-служба турніру.

Чемпіонат Італії буде відновлено 13 червня – цей варіант підтримала більшість клубів. Раніше уряд дозволив командам відновити групові тренування 18 травня.

До кінця поточного сезону в Серії A залишилося дограти 12 турів, а також чотири поєдинки 25 туру. Крім того, буде дограно Кубок Італії – матчі 1/2 фіналу та фінал. Турнір було зупинено через пандемію коронавірусу 10 березня. Після 26 турів лідером є “Ювентус”, який випереджає “Лаціо” на одне очко.

УНІАН раніше повідомляв про те, що в клубі Серії А виявили шість нових випадків зараження коронавірусом.