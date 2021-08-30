В Італії оштрафували відвідувача кафе без COVID-паспорта на 400Є

В італійському місті Ровіго оштрафували чоловіка, обідав у піцерії без “зеленого пропуску” – COVID-паспорта.

Про це повідомило видання il Messaggero.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: Папа Римський Франциск закликав робити щеплення від COVID як «прояв любові»

Від 6 серпня “зелений пропуск” в Італії обов’язковий для відвідування ресторанів та бари у середині приміщень. Цей документ може містити інформацію про вакцинацію від COVID хоча б однією дозою, негативне ПЛР-тестування чи інформацію про одужання.

Наявність пропуску в Італії перевіряють як у закладах, так і спеціальні контролери. Чоловіка без COVID-паспорту виявили контролери. Його оштрафували на 400 євро. Крім того, на тисячу євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.

Як повідомлялося, в Італії протестували проти введення “ковід-сертифікатів” для відвідування ряду громадських установ, включаючи ресторани. Серед протестувальників, які називають цей документ “сертифікатом рабства”, були противники вакцинації, а також представники ультраправих сил.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії