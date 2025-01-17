Державне агентство України з питань кіно звернулося до Посольства України в Італії з проханням вжити заходів для запобігання демонстрації російських пропагандистських фільмів. Це стало відомо через повідомлення агентства в соцмережах, передає Укрінформ.

Зокрема, йдеться про покази двох фільмів, які були створені російськими пропагандистами: “Майдан, дорога до війни” (“Maidan, la strada verso la guerra”) та “Діти Донбасу” (“I bambini del Donbass”). Демонстрація цих фільмів запланована на січень-лютий 2025 року в кількох італійських містах.

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Держкіно України виразило занепокоєння через те, що фільм “Майдан, дорога до війни” був створений державним російським пропагандистським каналом Russia Today, що ставить під сумнів об’єктивність і достовірність викладених подій. Фільм “Діти Донбасу”, в свою чергу, використовує емоційний вплив на чутливі теми для маніпуляції реальними фактами. Дистрибуцією цього фільму займається організація “Donbass Italia”, відома поширенням пропагандистських матеріалів.

В агентстві наголосили, що покази таких фільмів в Італії під час війни в Україні можуть сприяти дезінформації і маніпуляціям громадською думкою, особливо щодо Революції Гідності та російсько-української війни.

Як повідомлялося, в рамках російської військової доктрини пропаганда є важливою частиною війни, що ведеться Кремлем через не тільки військові дії, але й інформаційну війну, яка не має чітко окресленої лінії фронту.