В Італії подорожчають музеї, щоб допомогти постраждалому від повені регіону

Уряд Італії тимчасово підвищив на 1 євро вартість входу в державні музеї.

Отримані кошти підуть на ремонт пошкоджених закладів культури, заявила прем’єр-міністр Джорджія Мелоні, пише AP News. Також проведуть спеціальну лотерею для збору коштів.

Італійський уряд схвалив понад 2 мільярди євро допомоги постраждалому від повені регіону Емілія-Романья на півночі країни. Допомога включає призупинення сплати податків, а також комунальних платежів протягом найближчих місяців. Також будуть призупинені виплати іпотеки в постраждалих районах.

Минулого тижня повінь забрала щонайменше 14 життів. Двадцять одна річка вийшла з берегів. Щонайменше 300 зсувів були спровоковані великою концентрацією опадів, які не могла поглинути земля, яка висохла через відсутність дощу протягом тижнів.

Емілія-Романья — регіон на півночі Італії. Головне місто — Болонья, історичний і культурний центр національної важливості. До інших важливих міст входять Парма, П’яченца, Модена, Ріміні, Феррара, Форлі, Чезена, Равенна та Маранелло.

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