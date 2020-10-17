16 жовтня в Італії знову доводиться констатувати значне збільшення кількості інфікованих на коронавірус.

Епідеміологічна крива щодня повзе вгору. 16 жовтня було подолано позначку 10 тисяч нових позитивних на коронавірус. Вперше в Італії від початку пандемії…

Медичні установи деяких регіонів, зокрема Ломбардії, знову починають відчувати навантаження.

Загальна кількість кількість госпіталізованих, тому числі тих хто потребують штучної вентиляції легень, складає 6.178, а на інтенсивній терапії перебувають 638 пацієнтів.

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РОЗПОДІЛ ПОШИРЕННЯ НОВИХ ІНФІКОВАНИХ НА КОРОНАВІРУС ПО РЕГІОНАХ

Lombardia 121.130 (+2.419, +2%; вчора їх було +2.067)

Emilia-Romagna 39.692 (+544, +1,4%; вчора їх було +453)

Piemonte 41.895 (+821, +2%; вчора їх було +1.033)

Veneto 34.277 (+704, +2,1%; вчора їх було +600)

Marche 9.133 (+115, +1,3%; вчора їх було +140)

Liguria 17.281 (+585, +3,5%; вчора їх було +432)

Campania 23.033 (+1.261, +5,8%; вчора їх було +1.127)

Toscana 21.017 (+755, +3,7%; вчора їх було +581)

Sicilia 11.269 (+578, +5,4%; вчора їх було +399)

Lazio 22.796 (+795, +3,6%; вчора їх було +594)

Friuli-Venezia Giulia 6.093 (+165, +2,8%; вчора їх було +136)

Abruzzo 5.825 (+178*, +3,1%; вчора їх було +203)

Puglia 10.734 (+313, +3%; вчора їх було +257)

Umbria 4.210 (+198, +4,9%; вчора їх було +263)

Bolzano 4.493 (+128, +2,9%; вчора їх було +98)

Calabria 2.589 (+102, +4,1%; вчора їх було +39)

Sardegna 5.736 (+133, +2,4%; вчора їх було +186)

Valle d’Aosta 1.660 (+27, +1,6%; вчора їх було +67)

Trento 6.715 (+111, +1,7%; вчора їх було +62)

Molise 864 (+21, +2,5%; вчора їх було +30)

Basilicata 1.169 (+57, +5,1%; вчора їх було +37)

®Маріанна Сороневич

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