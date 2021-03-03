В Італії почався Пісенний фестиваль у Санремо, але без глядачів

Всесвітньо відомий пісенний фестиваль в італійському місті Санремо (регіон Лігурії) цього року пройде без глядачів через обмеження, які введені для боротьби з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Щороку фестиваль організовується у лютому, проте через пандемію коронавірусу організатори вирішили провести його цьогоріч у березні.

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При цьому, під час цьогорічного пісенного конкурсу, який триватиме з 2 по 6 березня, не будуть присутні глядачі через обмеження щодо коронавірусу.

Зазначається, що переможець фестивалю представлятиме Італію на Євробаченні-2021.

Очікується, що у цьогорічному пісенному конкурсі також візьме участь легендарний футболіст і нападник італійського клубу «АС Мілан» Златан Ібрагімовіч.

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Фестиваль італійської пісні Санремо — популярний італійський пісенний конкурс.

Заснований і вперше проведений в італійському містечку Санремо у 1951 році. Був узятий за основу при створенні «Євробачення».

Велика кількість визнаних на сьогодні зірок зобов’язані своєю популярністю саме фестивалю Санремо. Серед них – Адріано Челентано, Ріккі е Повері, Пупо, Андреа Бочеллі, Енріко Руджері, Джанна Нанніні, Раффаелла Карра, Тото Кутуньйо та Ерос Рамаццотті.

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