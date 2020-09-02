Італійські лікарі почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Першим добровольцем стала 52-річна жінка, яка наразі перебуває в інфекційній лікарні імені Спаланцані у Римі.

«Сподіваюсь бути корисною для країни», – сказала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі підтверджено 23 640 436 випадків COVID-19, з них 813 485 летальних, одужали 16 133 728 людей.

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