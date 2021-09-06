В Італії продовжено термін дії Зеленого паспорта

Італійський уряд, серією поправок розширив використання Зеленого паспорта у різних секторах життя суспільства та продовжив триваліть його дії.

Також було продовжено тривалість дії GreenPass.

Нововведення стосується посвідчень отриманих після повного циклу вакцинації та після одужання від Covid-19.

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До цього, GreenPass тих хто одужав від коронавірусу та отримав одну дозу вакцини, тривав шість місяців. Тепер він діятиме один рік.

Для тих, хто отримав повний цикл щеплення від коронавірусу, Green Pass діяв 9 місяців після другої дози вакцини. Тепер імунізовані зможуть вільно брати участь у соціальному житті країни протягом одного року.

Змін для тих, хто не бажає вакцинуватися немає. Вони можуть отримати GreenPass на 48 годин шляхом проведення експрес тесту.

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Що буде далі

У ці дні, італійський уряд розглядає можливість введення обов’язкового Зеленого паспорта для державних службовців, а згодом – його поширення на всіх працівників загалом.

У зв’язку із появою нових штамів коронавірусу, італійські науковці аналізують доцільність введення третьої дози вакцини вразливим верствам населення.

Крім того, припускається, що, у наступні роки, щеплення буде щорічною практикою.

Час та перебіг пандемії покаже…

Маріанна Сороневич

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