Не секрет, що Росія системно розігрує “карту Спутник V” у країнах ЄС, переконуючи їх віддати перевагу закупівлям російської вакцини.

Та якщо про постачання “Спутника” до Угорщини та Словаччини та про лобізм у Чехії та Хорватії багатьом відомо, то італійська історія донедавна лишалася переважно без уваги.

Про це пише “Українська правда“.

Між тим у інформаційному полі Італії вже третій тиждень системно розповідають про чудодійну російську вакцину, яка розв’яже всі поточні пандемічні проблеми.

Російську вакцину “Спутнік” пропагує Сальвіні і Берлусконі

Рупорами цієї кампанії є давно перевірені агенти впливу РФ у Італії.

За пропагування російської вакцини взявся експрем’єр та медіамагнат Сільвіо Берлусконі, а також лідер однієї з найпотужніших політичних сил Італії Маттео Сальвіні.

Як наслідок, у останні тижні в країні всерйоз обговорюють можливість вакцинування населення “Спутником”.

Ба більше, у Італії може розпочатися виробництво російської вакцини – відповідну угоду один з італійських виробників нібито підписав 8 березня.

І головною перепоною лишається позиція Євросоюзу, який не дає згоду на використання російської вакцини через сумнів у її безпечності та ефективності.

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Вакцинація в Італії

Станом на зараз у Італії проведено понад 4 мільйони щеплень. Абсолютна цифра велика, але у відсотках вона вже не вражає: менше 6% людей отримали принаймні одну дозу. Вакцинація просувається, але дефіцит вакцин є відчутним.

А от у Сан-Марино, завдяки дуже невеликій у абсолютних цифрах партії “Спутника”, вже є матеріали для того, щоби вакцинувати чверть (!) населення.

І саме це стало козирем друзів РФ у публічній дискусії, яка розпочалася в італійському суспільстві.

Ідею про те, щоби Італія, як і Сан-Марино, доєдналася до закупівлі “Спутника” навіть до його перевірки, підхопив Маттео Сальвіні, лідер правої партії “Ліга”, відомий своїм теплим ставленням до Путіна, а також переговорами щодо російського фінансування своєї партії в обмін на лобіювання інтересів Москви в ЄС.

Неіснуючі дослідження

І Берлусконі, й усі інші проросійські політики Італії, просуваючи “Спутник”, посилаються на експертну думку з Національного Інституту інфекційних захворювань Спалланцані.

Проте тамтешні епідеміологи вакцину не досліджували, а мали у своєму розпорядженні лише звіт російських авторів, який опублікував науковий журнал Lancet 2 лютого 2021 року. Ця публікація викликала неоднозначні відгуки у наукових колах через брак об’єктивних даних.

Про щеплення російською вакциною заявив посол Італії в Росії Паскуале Терраччіано. Ця подія супроводжувалася гучною медіакампанією від Russia Today. Посли інших європейських держав у Росії утрималися від коментарів італійській газеті Corriere della Sera, чи планують вони робити щеплення російським препаратом.

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Вакцинація в Росії та політичні ігри

У РФ є відчутний дефіцит вакцин. Наразі вакциновано близько 4 млн росіян, тобто менше 2,8% населення – і цей показник удвічі нижчий ніж у тій самій Італії.

І попри це, Росія докладає усіх зусиль для просування “Спутника” за кордоном, підтверджуючи, що це для неї – не медичний, а геополітичний проєкт.

Між тим у Москві знайшли контраргумент та пропонують виготовлення російського препарату на території Італії.

І цю ідею вже обговорюють в уряді.

Уряд Італії не підтримує російську вакцину “Спутнік”

Поки що, попри гучну промоцію російської продукту, новопризначений прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі утримується від будь-яких заяв чи натяків щодо “Спутника”. Технократ Драгі не присутній в жодній соціальній мережі та віддає перевагу комунікації через офіційні канали.

Наразі він та його команда працюють над новим планом вакцинації населення. Днями прем’єр звільнив з посади уповноваженого комісара з регулювання пандемії Доменіко Аркурі та призначив на його посаду військового генерала Франческо Паоло Фільюоло. Рішення прем’єра демонструє намір підключити військові канали для вирішення проблеми логістики вакцинування населення.

Адже попри затримки у поставках замовлених Італією вакцин Pfizer-BioNTech та Astra Zeneca, чи не більшою проблемою виявилася неспроможність попереднього уряду ефективно організувати вакцинування населення.

А прискорення щеплень вже сертифікованими вакцинами саме по собі може знизити аргументи прибічників російського “Спутника”, який і без того лишається в дефіциті.

Втім, списувати “в утиль” зусилля італійських лобістів РФ поки що зарано.

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