В Італії під час стрілянини на студентській вечірці поранено 10 людей

В Італії поранення отримали чотири дівчини і шестеро юнаків.

В італійському місті Таранто в результаті стрілянини поранено 10 осіб.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: БЕЗЦІННІ ПОРАДИ ТИМ, ХТО ХОЧЕ СХУДНУТИ. ЕКСПЕРТ З ГОРМОНІВ

Про це повідомляє газета La Repubblica.

Інцидент стався в прибережному районі Сан-Віто на території місцевого яхт-клубу під час студентської вечірки. Зазначається, що стрілянину відкрив один чоловік під час бійки двох груп молодих людей з різних кварталів міста.

Під час стрілянини в закритому приміщенні нічного клубу перебувало близько 300 осіб. Чотири дівчини і шестеро юнаків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стан одного з потерпілих викликає побоювання медиків.

Поліція розпочала розслідування.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії