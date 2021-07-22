В Італії під час стрілянини на студентській вечірці поранено 10 людей

В Італії поранення отримали чотири дівчини і шестеро юнаків.
В італійському місті Таранто в результаті стрілянини поранено 10 осіб.
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Про це повідомляє газета La Repubblica.
Інцидент стався в прибережному районі Сан-Віто на території місцевого яхт-клубу під час студентської вечірки. Зазначається, що стрілянину відкрив один чоловік під час бійки двох груп молодих людей з різних кварталів міста.
Під час стрілянини в закритому приміщенні нічного клубу перебувало близько 300 осіб. Чотири дівчини і шестеро юнаків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стан одного з потерпілих викликає побоювання медиків.
Поліція розпочала розслідування.
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