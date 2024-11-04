В Італії триває розслідування у зв’язку з крадіжкою даних про високопосадовців з бази Міністерства внутрішніх справ. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив своє обурення через арешт угруповання, яке підозрюється у цьому злочині.

Підозрювана фірма: Equalize

Розслідування зосереджене на приватній детективній фірмі Equalize, що базується в Мілані. Цю компанію очолює колишній офіцер італійської поліції, який, за інформацією слідства, мав доступ до бази даних МВС, де відстежувалися фінансові транзакції клієнтів.

Протягом періоду з 2019 по 2024 роки співробітники фірми незаконно отримали інформацію про понад 50 тисяч осіб, серед яких експрем’єр-міністр Маттео Ренці та голова Сенату Іньяціо Ла Руссу.

Продаж викрадених даних

Згідно зі слідством, Equalize продавала отриману інформацію клієнтам для тиску або шантажу бізнесменів і політиків. Цей випадок викликав серйозні побоювання щодо загрози демократії в Італії.

На вихідних італійська поліція відправила під домашній арешт чотирьох підозрюваних у цій справі.

Реакція влади

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвав злам неприйнятним, наголосивши на тому, що «шпигунство за приватним життям людей» та використання отриманої інформації в економічних або політичних цілях становить серйозну загрозу демократії. Таяні також висловив занепокоєння, що викрадена інформація може потрапити до рук Росії або інших країн, які не є союзниками Італії.

Інші інциденти

Цей випадок став відомим після подібного інциденту в банку Intesa Sanpaolo, де колишній співробітник незаконно отримував доступ до даних про топпосадовців, включно з прем’єркою Джоргією Мелоні. Мелоні вже подала до суду на відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро через поширення підроблених порнографічних відео з її обличчям, що ще більше підкреслює серйозність загрози, пов’язаної з витоком особистих даних.

Висновки

Крадіжка даних про високопосадовців в Італії вказує на серйозні проблеми в системі безпеки та захисту приватної інформації. Розслідування цього випадку має стати важливим кроком для відновлення довіри до державних установ та захисту прав громадян. Італійська влада повинна вжити термінових заходів для зміцнення безпеки даних та запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

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