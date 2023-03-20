В Італії роспропаганда не діє, населення підтримуює Україну – глава МЗС

російська пропаганда не становить жодних проблем для Італії, адже жителі країни не дивляться росТБ та підтримують Україну.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр закордонних справ і міжнародної співпраці Італії Антоніно Таяні у ході панелі «Здійснення мрії: до європейського стратегічного суверенітету» на Мюнхенській безпековій конференції.

«99% італійців підтримують Україну. Як на мене, російська пропаганда не існує в моїй країні, це не є проблемою», – зазначив глава МЗС, відповідаючи на запитання народної депутатки України Єлизавети Ясько про вплив російської пропаганди та дезінформації на італійське суспільство.

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На зауваження про те, що російські телеканали доступні для перегляду в Італії, міністр запевнив, що їх ніхто не дивиться: «Ми не близькі до росії. Ніхто не дивиться російського телебачення, не читає російських газет. Це не проблема для нас».

У цьому контексті Таяні також нагадав про відданість Італії боротьбі з російськими олігархами, зокрема у фінансовій сфері.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейська народна партія, найбільша група у Європарламенті, скасувала візит до Неаполя після неприйнятних заяв Сільвіо Берлусконі на адресу Володимира Зеленського. Колишній прем’єр Італії, зокрема, розкритикував чинну главу уряду Джорджу Мелоні за зустріч із Президентом України у Брюсселі. Берлусконі також заявив, що якби Зеленський «припинив атакувати Донбас», війни б не було.

У відповідь на заяви Берлусконі уряд Італії заявив, що країна твердо та переконливо підтримує Україну.

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