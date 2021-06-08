В Італії скасовують комендантську годину. Календар по регіонах

Італія скасовує комендантську годину завдяки значному покращенню статичтики поширення коронавірусу Covid-19.

Як скасовуватимуть комендантську годину в Італії

З 7 червня обмеження скоротилися по всій країні. Вона починається опівночі та закінчується о 5 ранку. У цей проміжок часу подорожі заборонено виходити із дому, за винятком “нагальних потреб пов’язаних з роботою, здоров’ям та надзвичайною ситуацією.

21 червня комендантську годину буде скасована по всій Італії.

У будь-якому випадку, носіння захисної маски та дотримання соціальної дистанції залишатимуться обов’язковими по усій країні.

Італія нарешті долає пандемію коронавірусу. Такий результат контролю пандемії став можливим завдяки дотриманню карантинних правил та кампанії по вакцинації.

Читайте також: ІТАЛІЯ ПОВНІСТЮ ПЕРЕХОДИТЬ У БІЛУ КОВІД-ЗОНУ. КАЛЕНДАР ПО РЕГІОНАХ

Вас цікавить можливість обміну українського на італійське посвідчення водія? Лайкніть сторінку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.