В Італії скасовують «лижні» канікули через COVID-19

В Італії не планують давати дозвіл на проведення активного лижного дозвілля після різдвяних свят через пандемію COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international із посиланням на італійський уряд.

За словами прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, «неможливо дозволяти канікули на снігу, тому що ми матимемо третю хвилю пандемії».

Конте також закликав європейських лідерів до «європейської координації» у цьому питанні.

На думку італійських урядовців, закриття лижних трас має стосуватися усієї Європи.

«Не можна заборонити катання на лижах в Південному Тіролі (Італія – ред.), але дозволити його у Каринтії (Австрія – ред.)», – зазначив губернатор італійського регіону Венето Лука Дзаїя.Читайте також: Венеція запровадить «плату за вхід» у 2022 році

Раніше очільники північних регіонів Італії закликали уряд відкрити лижні курорти, щоб врятувати зимовий туристичний сезон.

За даними Worldometer, в Італії станом на 24 листопада зафіксували 1 431 795 випадків зараження на COVID-19, з них 50 453 летальних.

У світі зареєстровано 59 570 462 випадки коронавірусу, зокрема 1 403 111 летальних, одужало 41 237 829 людей.

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