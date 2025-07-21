Запланований на 27 липня концерт російського диригента та друга Путіна Валерія Гергієва у Королівському палаці Казерта в рамках фестивалю Un’Estate da Re було офіційно скасовано. Рішення ухвалила адміністрація палацу та повідомила організаторам заходу — компанії Scabec, яка діє під егідою Регіону Кампанія.

Чому концерт було скасовано?

Скасування концертa Валерія Гергиева стало можливим завдяки:

Заяві Міністерства закордонних справ України

Позиції Посольства України в Італії

Закликам українських культурних інституцій

Масовим акціям українських організацій по всьому світу

Українська громада в Італії активно виступила проти виступу Гергієва, який неодноразово публічно підтримував путінський режим і ніколи не засуджував агресію Росії проти України. Активісти планували мирну акцію протесту прямо під сценою, викупивши квитки на перші ряди концерту.

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Гергієв — інструмент кремлівської пропаганди

Валерій Гергієв, головний диригент Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, давно відомий тісними зв’язками з Кремлем. Його виступи неодноразово використовувалися як політичні інструменти в інтересах Росії. Коли Росія щодня вбиває українців та руйнує українську культуру, недопустимо дозволяти її представникам легітимізувати злочини через мистецтво.

“Культурні діячі, які підтримують або мовчать про злочини Путіна, не мають права на міжнародну сцену. Ми будемо й надалі захищати цю принципову позицію.”

Російська реакція: “Шкода для Італії”

Посольство РФ в Італії розкритикувало скасування, назвавши його “втратами для Італії” та “сумним прецедентом”. Водночас міністр культури Італії Алессандро Джулі підтримав рішення, заявивши, що «його диктує мораль і повага до цінностей вільного світу».

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