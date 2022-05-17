В Італії скрутять кондиціонери влітку, щоб зменшити залежність від газу РФ

Цього літа італійський уряд змінить вимоги щодо кондиціювання повітря у громадських будівлях, намагаючись зменшити залежність від російського газу.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомило видання Politico.

Згідно з новими правилами, які отримали в італійських ЗМІ назву “Операція термостат”, температура кондиціювання повітря в громадських будівлях, у тому числі в школах та урядових міністерствах, не може бути нижчою за 27 градусів за Цельсієм.

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Взимку системи опалення не повинні прогрівати будинки вище 19 градусів, хоча допускається відхилення на 2 градуси.

Раніше громадські будинки можна було охолоджувати до 26 градусів.

Ті, хто не дотримується правил, можуть бути оштрафовані на суму від 500 до 3000 євро.

Ці заходи ухвалили в парламенті минулого тижня після підвищення цін на енергоносії та спроб уряду диверсифікувати імпорт газу до Італії — країна імпортує близько 40%% свого газу з Росії.

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Цього тижня Москва припинила постачання газу двом членам ЄС, Польщі та Болгарії, що викликало побоювання щодо майбутнього постачання енергоресурсів.

У тексті ухваленої поправки йдеться, що мета полягає в тому, щоб “зменшити теплоспоживання будівель та домогтися негайної річної економії енергії”.

“Прикручуючи” кондиціонери, уряд прагне заощадити 4 мільярди кубометрів газу вже цього року.

Заходи набирають чинності з 1 травня та триватимуть до квітня 2023 року.

За словами прем’єра Італії Маріо Драги, потреби Італії у газі будуть покриті до жовтня, навіть якщо Москва зупинить газопостачання.

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