В Італії стартують зимові розпродажі 2024

Стартують зимові розпродажі 2024 в Італії. Ось деякі його основні правила та календар початку і кінця по регіонах.

ОБМІН ТОВАРУ ПІД ЧАС РОЗПРОДАЖІВ В ІТАЛІЇ

Можливість обміну придбаного товару залишається на розсуд власника магазину.

Якщо товар виявиться пошкодженим, споживач може вимагати заміни товару, ремонту, або повернення сплаченої ціни за умови пред’явлення чеку, який необхідно зберегти.

Покупець може повідомити про дефект товару протягом двох місяців з дня виявлення дефекту.

При покупці через Інтернет обмін або розірвання договору завжди дозволяється протягом 14 днів з моменту отримання товару, незалежно від наявності дефектів, за винятком товарів, виготовлених на замовлення або за індивідуальним замовленням.

ПРИМІРКА

Продавець не зобов’язаний надавати можливість приміряти товар, це залишається на розсуд власника магазину;

ОПЛАТА

Приймаються кредитні картки та надається перевага безготівковим платежам.

ЦІННИКИ

Власник магазину зобов’язаний вказувати початкову ціну товару, відсоток знижки і остаточну ціну. Протягом усього періоду розпродажів початковою ціною буде найнижча ціна, застосована протягом 30 днів, що передують початку розпродажів.

КАЛЕНДАР ЗИМОВИХ РОЗПРОДАЖІВ В ІТАЛІЇ ПО РЕГІОНАХ

Абруццо – 5 січня – (тривалість 60 днів)

Базиліката – 5 січня – 2 березня 2024 року

Провінція Больцано: 5 січня – 18 лютого 2024 року

Калабрія – 5 січня – 28 лютого 2024 року

Кампанія – 5 січня – 2 квітня 2024 року

Емілія-Романья – 5 січня – 5 березня 2024 року

Фріулі-Венеція-Джулія – 5 січня – 31 березня 2024 року

Лігурія – 5 січня – 18 лютого 2024 року

Лаціо – 5 січня – 15 лютого 2024 року

Ломбардія – 5 січня – 5 березня 2024 року

Марке – 5 січня – 1 березня 2024 року

Молізе – 5 січня – 5 березня 2024 року

П’ємонт – 5 січня – 28 лютого 2024 року

Апулія – 5 січня – 28 лютого 2024 року

Сардинія – 5 січня – 5 березня 2024 року

Сицилія – 2 січня – 15 березня 2024 року

Тоскана – 5 січня – 5 березня 2024 року

Провінція Тренто – 5 січня – 5 березня 2024 року

Умбрія – 5 січня – 5 березня 2024 року

Валле-д’Аоста – 3 січня – 31 березня 2024 року

Венето – 5 січня – 28 лютого 2024 року.

Автономні провінції Тренто та Больцано – офіційної дати початку не передбачено.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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