В Італії стартують зимові розпродажі 2024

Стартують зимові розпродажі 2024 в Італії. Ось деякі його основні правила та календар початку і кінця по регіонах.
ОБМІН ТОВАРУ ПІД ЧАС РОЗПРОДАЖІВ В ІТАЛІЇ
Можливість обміну придбаного товару залишається на розсуд власника магазину.
Якщо товар виявиться пошкодженим, споживач може вимагати заміни товару, ремонту, або повернення сплаченої ціни за умови пред’явлення чеку, який необхідно зберегти.
Покупець може повідомити про дефект товару протягом двох місяців з дня виявлення дефекту.
При покупці через Інтернет обмін або розірвання договору завжди дозволяється протягом 14 днів з моменту отримання товару, незалежно від наявності дефектів, за винятком товарів, виготовлених на замовлення або за індивідуальним замовленням.
ПРИМІРКА
Продавець не зобов’язаний надавати можливість приміряти товар, це залишається на розсуд власника магазину;
ОПЛАТА
Приймаються кредитні картки та надається перевага безготівковим платежам.
ЦІННИКИ
Власник магазину зобов’язаний вказувати початкову ціну товару, відсоток знижки і остаточну ціну. Протягом усього періоду розпродажів початковою ціною буде найнижча ціна, застосована протягом 30 днів, що передують початку розпродажів.
КАЛЕНДАР ЗИМОВИХ РОЗПРОДАЖІВ В ІТАЛІЇ ПО РЕГІОНАХ
Абруццо – 5 січня – (тривалість 60 днів)
Базиліката – 5 січня – 2 березня 2024 року
Провінція Больцано: 5 січня – 18 лютого 2024 року
Калабрія – 5 січня – 28 лютого 2024 року
Кампанія – 5 січня – 2 квітня 2024 року
Емілія-Романья – 5 січня – 5 березня 2024 року
Фріулі-Венеція-Джулія – 5 січня – 31 березня 2024 року
Лігурія – 5 січня – 18 лютого 2024 року
Лаціо – 5 січня – 15 лютого 2024 року
Ломбардія – 5 січня – 5 березня 2024 року
Марке – 5 січня – 1 березня 2024 року
Молізе – 5 січня – 5 березня 2024 року
П’ємонт – 5 січня – 28 лютого 2024 року
Апулія – 5 січня – 28 лютого 2024 року
Сардинія – 5 січня – 5 березня 2024 року
Сицилія – 2 січня – 15 березня 2024 року
Тоскана – 5 січня – 5 березня 2024 року
Провінція Тренто – 5 січня – 5 березня 2024 року
Умбрія – 5 січня – 5 березня 2024 року
Валле-д’Аоста – 3 січня – 31 березня 2024 року
Венето – 5 січня – 28 лютого 2024 року.
Автономні провінції Тренто та Больцано – офіційної дати початку не передбачено.
Маріанна СОРОНЕВИЧ
Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.