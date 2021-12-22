В Італії судитимуть чоловіка, який намагався обдурити медиків підставивши для щеплення силіконову руку

В італійському містечку Б’єлле чоловік підсунув лікарям силіконову руку, аби отримати вакцину проти коронавірусу. Медикам вдалось впізнати підробку.

Саме напередодні інциденту Італія встановила суворі карантинні обмеження для невакцинованих осіб.

Про цікавий інцидент пише The Guardian.

Чоловік років 50 прийшов до центру вакцинації за щепленням. Та замість своєї руки правопорушник підставив медикам силіконову.

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Хоч фейкова рука була зроблена досить реалістично, медичні працівники все ж помітили щось дивне. Вони оглянули руку і попросили чоловіка зняти сорочку. Коли “геніальний” план провалився, порушник спробував вмовити персонал “закрити на це очі”. Попри це медики повідомили про інцидент у поліцію.

“Швидкість і вправність медичного працівника зруйнували плани цієї людини, яка тепер повинна буде відповідати перед судом… Справа перебуває на межі безглуздості, якби не той факт, що йдеться про вчинок величезної важливості… Це неприйнятно враховуючи жертви, які понесло італійське суспільство під час пандемії”, — написали очільник регіонального уряду П’ємонту Альберто Чіріо та радник з питань охорони здоров’я в регіоні Луїджи Ікарді у спільній заяві.

Слід зазначити, що напередодні інциденту Італія встановила суворі обмеження, що забороняють невакцинованим громадянам брати участь у соціальних, культурних і спортивних заходах.

Згідно з рішенням уряду, від 6 грудня до щонайменше 15 січня харчуватися у приміщенні ресторанів, ходити в кіно та відвідувати спортивні заходи зможуть лише щеплені або вилікувані від коронавірусу італійці.