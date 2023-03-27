В Італії судять сміттяра, який підробив 51 медичну довідку, щоб не ходити на роботу

У Римі висунули обвинувачення в підробці документів і шахрайстві працівнику комунальної служби з прибирання сміття, який понад пів сотні разів подавав підроблену медичну довідку, аби не виходити на роботу.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Il Messaggero.

Як встановило внутрішнє розслідування, 45-річний працівник AMA (Azienda Municipale Ambiente – підприємство, що займається збором та утилізацією сміття в Римі) протягом двох років, починаючи з 2015-го, подавав медичні довідки з підробленими підписами.

У кожній з них зазначалось, що чоловік “потерпає від різноманітних захворювань і потребує відпочинку”. Мирові судді виявили, що на час лікарняних прибиральник сміття гуляв містом і проводив час із друзями.

Лікарі, чиї підписи нібито засвідчували хворобу 45-річного підозрюваного, заявили на суді, що не мають стосунку до довідок. Крім того, шпиталь одного з них видавав лише електронні документи, тоді як одна з довідок була написана й заповнена від руки.

Після того, як обман прибиральника викрали, AMA подала скаргу до суду. Чоловікові інкримінують підроблення документів і шахрайство – адже на час “лікарняних” йому продовжували платити зарплату.

Італійська столиця не перший рік потерпає від сміттєвих завалів через те, що працівники комунальної служби не виходять на роботу. Позаминулого року мерія Рима навіть почала доплачувати сміттярам, які не беруть лікарняний.

У 2021 італійські ЗМІ писали про працівника державного сектора, якого охрестили “королем прогульників” за “національний рекорд” – невихід на роботу впродовж 15 років.

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