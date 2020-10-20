20 жовтня в Італії зареєстрували близько 10.874 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це одна із найбільших показників нових хворих в країні за час пандемії.

За цей же час від ускладнень захворювання померли 89 осіб.

Попередні рекорди добової захворюваності фіксували у березні-квітні цього року.

Водночас останній тиждень в Італії спостерігається стрімке зростання кількості хворих. Наразі в країні активними залишаються більше 142. 739 тисяч випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії в Італії зареєстрували понад 434.449 тисяч випадків захворювання, із них летальних – більше 36 тисяч. Одужали від коронавірусу вже більше 255.005 тисячі хворих.

Знати більше: 19 жовтня в Італії введено нові антикоронавірусні правила обов’язкові для виконання

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:Станом на 17 жовтня у світі COVID-19 виявили у 371 тисячі людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 40 мільйонів випадків зараження.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії