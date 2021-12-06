В Італії чоловік хотів вакцинуватися від коронавірусу у фальшиву силіконову руку

В Італії стався курйозний випадок в одному із центрів вакцинації – чоловік хотів обдурити співробітників та отримати вакцину у силіконову руку.

Про цю історію розповів глава регіону П’ємонт Альберто Чіріо на своїй сторінці у Facebook, повідомляє “Європейська правда”.

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За його словами, до центру вакцинації в муніципалітеті Б’єлла прийшов 50-річний чоловік, який хотів отримати першу дозу вакцини від коронавірусу.

“Він намагався обдурити медичних працівників з “фальшивою рукою” (силіконовим дельтовидним м’язом), думаючи, що зможе обдурити систему і отримати зелену перепустку, фактично не маючи вакцини”, – написав Чіріо.

Однак обман не пройшов.

Незважаючи на те, що шкіра, яка покривала силіконову руку була дуже схожа на справжню, колір та сприйняття на дотик викликали підозру у медичного працівника, який попросив чоловіка показати всю свою руку.

Після цього він намагався переконати медика не повідомляти про цю ситуацію, але на місце викликали поліцію.

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Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени “подумати про обов’язкову вакцинацію” на тлі поширення нових випадків штаму “Омікрон”.

Австрія першою в ЄС оголосила про намір запровадити обов’язкову вакцинацію з лютого. Греція у вівторок заявила, що зробить обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років.

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