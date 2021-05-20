В Італії число випадків інфікування COVID-19 серед дорослих різного віку знизилося на 80% через п’ять тижнів після введення першої дози вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters

Перше таке дослідження, проведене країною ЄС за реальними результатами кампанії імунізації, було здійснено Національним інститутом охорони здоров’я Італії (ISS) і Міністерством охорони здоров’я серед 13,7 мільйона осіб, вакцинованих по всій Італії.

Вчені почали вивчати дані з дня початку кампанії вакцинації в Італії, в період з 27 грудня 2020 року до 3 травня 2021 року.

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Аналіз даних показав, що в міру вакцинації ризик зараження на коронавірус, госпіталізації і смерті поступово знижувався.

«Через 35 днів після прийому першої дози число інфекцій знизилося на 80%, кількість госпіталізацій – на 90%, а смертність знизилися на 95%», – зазначається у повідомленні ISS.

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Як зазначив президент ISS Сільвіо Брусаферро, ці дані «підтверджують ефективність кампанії вакцинації і необхідність швидкого охоплення населення, щоб покласти край надзвичайній ситуації».

Італія виконувала рекомендації виробників, вводячи другу дозу Pfizer через три тижні після першої, другу дозу Moderna через чотири тижні і другу дозу AstraZeneca після 12-ти тижнів.

Як зазначає видання, станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю вакциновані, а близько 10 млн осіб отримали перше щеплення.

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