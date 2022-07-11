Росія скорочує “Газпром” на третину скоротив поставки газу в Італію на третину в порівнянні з середнім показником останніх днів.

Про це заявила державна енергетична компанія Eni, пише “Європейська правда” з посиланням на Ansa.

“Газпром” оголосив, що на сьогодні постачатиме Eni обсяги газу, що дорівнюють приблизно 21 мільйону кубічних метрів на добу, у порівнянні з середнім показником близько 32 мільйонів кубічних метрів на добу в останні дні”, – повідомили в компанії.

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Після початку російського вторгнення в Україну уряд Італії заявив про намір стати незалежним від постачання російського газу. Країна отримує значну частину газу з Росії, тому уряд уклав нові угоди з іншими постачальниками газу, такими як Азербайджан, Катар і Алжир.

Відтоді Італія також придбала два термінали для зберігання та регазифікації зрідженого природного газу через свого газового оператора Snam.

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