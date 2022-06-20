Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою власну партію “Рух п’яти зірок” у підриві зусиль уряду щодо підтримки України.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомило агентство Reuters.

Ді Майо заявив, що уряд має захищати цінності демократії та свободи. Міністр зазначив: хоча всі хочуть миру, президент Росії Владімір Путін веде війну. Він додав, що члени його партії “Рух п’яти зірок” атакували його з “ненавистю” та створювали проблеми для уряду та його репутації у відносинах із партнерами по ЄС.

“(Це) незріле ставлення, яке має тенденцію створювати напруженість і нестабільність всередині уряду”, – сказав він.

Його заява може свідчити про неминучий розкол у партії, яку він колись очолював.

Керівництво”Руху п’яти зірок” зустрілося, щоб розглянути позицію Ді Майо, та поки його з партії не виключили.

Італія, як і багато країн ЄС, надає зброю Україні, щоб допомогти їй у боротьбі з російською агресією, однак у партії Ді Майо частина не підтримує військову допомогу Україні.

Внутрішньопартійна ворожнеча створює проблеми для прем’єр-міністра Маріо Драгі, оскільки у вівторок у парламенті його чекає важливе голосування щодо України, а деякі члени “Руху п’яти зірок” прагнуть обмежити Італію від відправлення додаткової зброї до Києва.

“Рух п’яти зірок” є найбільшою політичною силою в парламенті після того, як партыя набрала 33% голосів на національних виборах 2018 року. Однак з того часу підтримка партії суттєво знизилась. Останні опитування громадської думки свідчать про підтримку виборців всього у 13%.

Якщо Ді Майо вийде з партії, група його прихильників може вийти слідом за ним і створити свою партію, що принесе нові турбулентності в адміністрацію прем’єр-міністра Маріо Драгі.

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