Голкіпер збірної Італії отримав унікальне визнання на Євро-2020

Збірна Італії стала новим чемпіоном Європи. У фіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” італійці перемогли Англію.

Вирішальним моментом матчу стала серія пенальті. У ній переможцем виявилася Італія: Маркус Рашфорд влучив у штангу, після чого голкіпер Італії Джанлуїджі Доннарумма відбив два останні удари англійців у виконанні Джейдона Санчо та Букайо Саки.

За підсумками фінального матчу УЄФА визнала найкращим гравцем турніру саме голкіпера збірної Італії. Під час визначення найкращого футболіста Євро-2020, в УЄФА відзначили наступні результативні дії Доннарумми:

три сухі матчі в груповому етапі та дев’ять сейвів;

виграна серія післяматчевих пенальті (півфінал);

виграна серія післяматчевих пенальті (фінал).

Доннарумма став першим голкіпером в історії Євро, хто отримав нагороду найкращого гравця турніру. Починаючи з 1996 року, нею нагороджували лише польових гравців.

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Усі найкращі гравці в історії Євро

1996 рік: Маттіас Заммер (захисник, Німеччина)

2000: Зінедін Зідан (півзахисник, Франція)

2004: Теодорос Загоракіс (півзахисник, Греція)

2008: Хаві (півзахисник, Іспанія)

2012: Андрес Ін’єста (півзахисник, Іспанія)

2016: Антуан Грізманн (форвард, Франція)

2021: Джанлуїджі Доннарумма (голкіпер, Італія)

Серія пенальті у фіналі Євро-2020 стала для Доннарумми п’ятою в кар’єрі (як за збірну, так і за клуб). 22-річний голкіпер виграв кожну з них.

Для Джанлуїджі Доннарумми це був перший міжнародний турнір. Він був у заявці Італії у відборі на чемпіонат світу-2018, однак на той турнір італійці не кваліфікувалися.

Загалом Доннарумма провів 33 поєдинки у складі збірної Італії, у яких пропустив 18 м’ячів.

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Що відомо

Італія вдруге в історії стала переможцем Євро. До цього вона вигравала на турнірі в 1968 році.

Безпрограшна серія Італії налічує 34 матчі. Якщо італійці не програють наступний матч, то повторять абсолютний рекорд Іспанії та Бразилії.

Джанлуїджі Доннарумма – наймолодший голкіпер в історії фіналів міжнародних турнірів за 57 років.

У дорослому футболі Доннарумма провів шість повноцінних сезонів. У жовтні 2015-го італійський воротар зіграв перший офіційний матч у складі “Мілана”.

Загалом за шість сезонів виступів Доннарумма провів 251 матч у складі “Мілана” у всіх турнірах.

Доннарумма після завершення сезону 2020/21 отримав статус вільного агента. Його попередній клуб “Мілан” вирішив не продовжувати з ним угоду.

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