Голкіпер збірної Італії отримав унікальне визнання на Євро-2020

Збірна Італії стала новим чемпіоном Європи. У фіналі на лондонському стадіоні “Вемблі” італійці перемогли Англію.
Вирішальним моментом матчу стала серія пенальті. У ній переможцем виявилася Італія: Маркус Рашфорд влучив у штангу, після чого голкіпер Італії Джанлуїджі Доннарумма відбив два останні удари англійців у виконанні Джейдона Санчо та Букайо Саки.
За підсумками фінального матчу УЄФА визнала найкращим гравцем турніру саме голкіпера збірної Італії. Під час визначення найкращого футболіста Євро-2020, в УЄФА відзначили наступні результативні дії Доннарумми:
- три сухі матчі в груповому етапі та дев’ять сейвів;
- виграна серія післяматчевих пенальті (півфінал);
- виграна серія післяматчевих пенальті (фінал).
Доннарумма став першим голкіпером в історії Євро, хто отримав нагороду найкращого гравця турніру. Починаючи з 1996 року, нею нагороджували лише польових гравців.
Читайте також: ІТАЛІЯ СВЯТКУЄ ПЕРЕМОГУ НА ЄВРО-2020
Усі найкращі гравці в історії Євро
- 1996 рік: Маттіас Заммер (захисник, Німеччина)
- 2000: Зінедін Зідан (півзахисник, Франція)
- 2004: Теодорос Загоракіс (півзахисник, Греція)
- 2008: Хаві (півзахисник, Іспанія)
- 2012: Андрес Ін’єста (півзахисник, Іспанія)
- 2016: Антуан Грізманн (форвард, Франція)
- 2021: Джанлуїджі Доннарумма (голкіпер, Італія)
Серія пенальті у фіналі Євро-2020 стала для Доннарумми п’ятою в кар’єрі (як за збірну, так і за клуб). 22-річний голкіпер виграв кожну з них.
Для Джанлуїджі Доннарумми це був перший міжнародний турнір. Він був у заявці Італії у відборі на чемпіонат світу-2018, однак на той турнір італійці не кваліфікувалися.
Загалом Доннарумма провів 33 поєдинки у складі збірної Італії, у яких пропустив 18 м’ячів.
Читайте також: ЄВРОСОЮЗ ЗНІМАЄ ОБМЕЖЕННЯ НА БЕЗВІЗ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Що відомо
Італія вдруге в історії стала переможцем Євро. До цього вона вигравала на турнірі в 1968 році.
Безпрограшна серія Італії налічує 34 матчі. Якщо італійці не програють наступний матч, то повторять абсолютний рекорд Іспанії та Бразилії.
Джанлуїджі Доннарумма – наймолодший голкіпер в історії фіналів міжнародних турнірів за 57 років.
У дорослому футболі Доннарумма провів шість повноцінних сезонів. У жовтні 2015-го італійський воротар зіграв перший офіційний матч у складі “Мілана”.
Загалом за шість сезонів виступів Доннарумма провів 251 матч у складі “Мілана” у всіх турнірах.
Доннарумма після завершення сезону 2020/21 отримав статус вільного агента. Його попередній клуб “Мілан” вирішив не продовжувати з ним угоду.
Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії