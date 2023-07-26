Голова МЗС Італії про Пригожина: Міф про єдність путінської Росії закінчився

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що спроба заколоту, вчинена приватною військовою компанією “Вагнера”, показала слабкість Росії та російської влади, а також може допомогти Україні.

Як повідомляє “Європейська правда”, таку думку Таяні озвучив в інтерв’ю Il Messaggero.

За словами голови італійського МЗС, спроба заколоту з боку “вагнерівців” означає, що “міф про єдність путінської Росії закінчився”.

“Ця внутрішня ескалація розділяє російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців”, – додав він.

Таяні додає, що в результаті дій ПВК “Вагнера” можна “сказати точно: сьогодні російський фронт слабший, ніж учора”, й висловив сподівання, що мир в Україні “тепер ближче”.

“Це (вторгнення в Україну. – Ред.) виявилося бумерангом для Путіна. Росіяни не змогли перемогти, вони провалили бліцкриг. Тепер вони розплачуються за проблеми й протиріччя військового апарату”, – вважає італійський міністр.

Він також висловив сподівання, що після спроби заколоту контрнаступ України “рухатиметься ще швидше, й українці відновлять свою незалежність”.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК “Вагнер” і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він “піде в Білорусь”.

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