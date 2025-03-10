Гучна заява Мелоні: Україна отримає захист НАТО без членства?!

Джорджа Мелоні вважає цей крок ефективнішою гарантією безпеки, ніж миротворці

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію п’ятої статті НАТО на Україну без її формального членства в Альянсі. Про це повідомляє Financial Times.

На її думку, такий механізм забезпечить надійнішу та стабільнішу безпеку, ніж розміщення міжнародних миротворців, які контролювали б режим припинення вогню.

“Поширення на Україну тих самих гарантій безпеки, що діють для країн НАТО, було б значно ефективнішим, навіть без офіційного членства. Це стало б стабільною та довготривалою гарантією, більш надійною, ніж деякі інші пропозиції, які зараз обговорюються”, – заявила Мелоні.

Водночас прем’єрка виключила можливість відправки італійських військових для контролю за дотриманням режиму припинення вогню, назвавши це “надто складним рішенням”.

Що передбачає 5-та стаття НАТО?

Згідно з 5-ю статтею НАТО, напад на одну країну-члена Альянсу розцінюється як напад на всіх членів. У такому разі НАТО вживає необхідних заходів для захисту союзника.

Раніше Джорджа Мелоні неодноразово наголошувала, що безпекові гарантії для України мають реалізовуватися в контексті НАТО.

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