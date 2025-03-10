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Гучна заява Мелоні: Україна отримає захист НАТО без членства?!

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Джорджа Мелоні вважає цей крок ефективнішою гарантією безпеки, ніж миротворці

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію п’ятої статті НАТО на Україну без її формального членства в Альянсі. Про це повідомляє Financial Times.

На її думку, такий механізм забезпечить надійнішу та стабільнішу безпеку, ніж розміщення міжнародних миротворців, які контролювали б режим припинення вогню.

“Поширення на Україну тих самих гарантій безпеки, що діють для країн НАТО, було б значно ефективнішим, навіть без офіційного членства. Це стало б стабільною та довготривалою гарантією, більш надійною, ніж деякі інші пропозиції, які зараз обговорюються”, – заявила Мелоні.

Водночас прем’єрка виключила можливість відправки італійських військових для контролю за дотриманням режиму припинення вогню, назвавши це “надто складним рішенням”.

Що передбачає 5-та стаття НАТО?
Згідно з 5-ю статтею НАТО, напад на одну країну-члена Альянсу розцінюється як напад на всіх членів. У такому разі НАТО вживає необхідних заходів для захисту союзника.

Раніше Джорджа Мелоні неодноразово наголошувала, що безпекові гарантії для України мають реалізовуватися в контексті НАТО.

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