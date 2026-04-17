ВЕНЕЦІЯ — з 6 травня до 6 листопада 2026 року у місті на воді відбудеться одна з найочікуваніших виставок сучасного мистецтва. Свій новий проєкт представить David Černý — один із найвідоміших і найпровокативніших митців Європи.

Artocalypsa у Венеції: нова виставка Девіда Черни

Виставка Artocalypsa відкриється у просторі Il Teatro dell’Arte (Fondamenta Nuove), розташованому в історичному районі Каннареджо — одному з найавтентичніших куточків Венеції.

Це новітній проєкт митця, який уже понад 30 років формує обличчя сучасного публічного мистецтва. Його роботи відомі сміливістю, символізмом і здатністю викликати дискусії на теми політики, суспільства та культури.

Хто такий Девід Черни: скульптор, що кидає виклик системі

Народжений у 1967 році, Девід Черни вважається найвідомішим сучасним скульптором Чехії. Його світове визнання почалося з провокаційної роботи Pink Tank, а також закріпилося завдяки монументальній інсталяції — обертовій голові Франца Кафки в Празі.

Його стиль — різкий, іронічний і безкомпромісний. Черни не прагне подобатися — він змушує замислюватися. Його роботи руйнують звичні рамки та змушують глядача зіткнутися з незручними питаннями.

«Artocalypsa» як лабораторія ідей

Виставка Artocalypsa — це не просто експозиція, а повноцінний інтерактивний досвід. Вона постає як своєрідна лабораторія, де:

хаос має чітко продуману структуру

мистецтво провокує переосмислення власних переконань

глядач стає частиною художнього процесу

Проєкт досліджує соціальні та психологічні напруження сучасного світу. Скульптури Черни поєднують технічну точність із концептуальною провокацією, створюючи сильний емоційний ефект.

Практична інформація для відвідувачів

Назва: Artocalypsa

Artocalypsa Художник: David Černý

David Černý Локація: Il Teatro dell’Arte (Fondamenta Nuove)

Il Teatro dell’Arte (Fondamenta Nuove) Адреса: Cannaregio 5013, 30121 Венеція, Італія

Cannaregio 5013, 30121 Венеція, Італія Дати: 6 травня — 6 листопада 2026 року

Чому варто відвідати виставку

У час, коли сучасне мистецтво часто повторюється, Девід Черни залишається вірним своїй провокативній та сміливій позиції. Artocalypsa — це виставка, яка не прагне бути зручною для всіх, але саме тому вона має справжню цінність.

Для поціновувачів сучасного мистецтва — це подія, яку не можна пропустити. Для скептиків — шанс змінити своє уявлення про мистецтво.