ВЕНЕЦІЯ — з 6 травня до 6 листопада 2026 року у місті на воді відбудеться одна з найочікуваніших виставок сучасного мистецтва. Свій новий проєкт представить David Černý — один із найвідоміших і найпровокативніших митців Європи.
Artocalypsa у Венеції: нова виставка Девіда Черни
Виставка Artocalypsa відкриється у просторі Il Teatro dell’Arte (Fondamenta Nuove), розташованому в історичному районі Каннареджо — одному з найавтентичніших куточків Венеції.
Це новітній проєкт митця, який уже понад 30 років формує обличчя сучасного публічного мистецтва. Його роботи відомі сміливістю, символізмом і здатністю викликати дискусії на теми політики, суспільства та культури.
Хто такий Девід Черни: скульптор, що кидає виклик системі
Народжений у 1967 році, Девід Черни вважається найвідомішим сучасним скульптором Чехії. Його світове визнання почалося з провокаційної роботи Pink Tank, а також закріпилося завдяки монументальній інсталяції — обертовій голові Франца Кафки в Празі.
Його стиль — різкий, іронічний і безкомпромісний. Черни не прагне подобатися — він змушує замислюватися. Його роботи руйнують звичні рамки та змушують глядача зіткнутися з незручними питаннями.
«Artocalypsa» як лабораторія ідей
Виставка Artocalypsa — це не просто експозиція, а повноцінний інтерактивний досвід. Вона постає як своєрідна лабораторія, де:
- хаос має чітко продуману структуру
- мистецтво провокує переосмислення власних переконань
- глядач стає частиною художнього процесу
Проєкт досліджує соціальні та психологічні напруження сучасного світу. Скульптури Черни поєднують технічну точність із концептуальною провокацією, створюючи сильний емоційний ефект.
Практична інформація для відвідувачів
- Назва: Artocalypsa
- Художник: David Černý
- Локація: Il Teatro dell’Arte (Fondamenta Nuove)
- Адреса: Cannaregio 5013, 30121 Венеція, Італія
- Дати: 6 травня — 6 листопада 2026 року
Чому варто відвідати виставку
У час, коли сучасне мистецтво часто повторюється, Девід Черни залишається вірним своїй провокативній та сміливій позиції. Artocalypsa — це виставка, яка не прагне бути зручною для всіх, але саме тому вона має справжню цінність.
Для поціновувачів сучасного мистецтва — це подія, яку не можна пропустити. Для скептиків — шанс змінити своє уявлення про мистецтво.