Депутата міської ради Трієста засудили за підтримку Путіна

Колишній член міської ради Трієста від партій “Ліга Півночі” і “Форца Нуова” Фабіо Туйак був засуджений у першій інстанції до двох років позбавлення волі за те, що побив 70-річного чоловіка, який критикував його за підтримку Путіна у війні проти України. Напад на 70-річного стався в лютому 2022 року, одразу після початку російського вторгнення в Україну.

У перші дні російського наступу на Київ колишній міський радник і колишній боксер бродив центром Трієста, розмахуючи російським прапором.

70-річний чоловік, підійшовши до Туйака, щоб зробити тому зауваження, отримав удар кулаком у спину, який повалив його на землю, спричинивши перелом ліктя, що підтверджується медичним висновком.

Фабіо Туйак відкидає звинувачення, заявивши, що подасть апеляцію. “Я подам апеляцію, тому що немає свідків жесту, в якому мене звинувачують, – сказав колишній боксер газеті “Il Piccolo” з Трієста. – Звинувачення не витримує критики, якби я, колишній чемпіон у важкій вазі, справді вдарив ззаду 70-річного чоловіка, який важить удвічі менше за мене, ви можете собі уявити, що могло б статися? Це показує, що в нас справді диктатура: я став мішенню для нападок, тому що йду проти системи. Є ті, хто пропонує мені попросити політичного притулку за кордоном, оскільки тепер є ті, хто хоче змусити мене заплатити за мої ідеали”.

Раніше Фабіо Туйак потрапив у заголовки газет завдяки своїй позиції “No vax” і “No Green pass” під час пандемії Ковіду, втративши роботу портового робітника через те, що його спіймали на демонстрації “No vax”, коли він перебував на лікарняному. У вересні 2022 року його засудили на два роки за наклеп і гомофобію.

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