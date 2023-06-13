Депутатка парламенту Італії годувала немовля в залі засідань

Депутатка Палати депутатів Італії від “Руху 5 зірок” Гільда Спортьєлло під час засідання в середу годувала свого сина Федеріко грудьми, що стало першим випадком в історії законодавчого органу.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Перед початком голосування виконувач обов’язків спікера нижньої палати італійського парламенту Джорджо Муле закликав колег “говорити тихо”, оскільки на засіданні присутній “маленький гість Федеріко”.

“Таке (в парламенті – ред.) уперше. Бажаю Федеріко довгого, вільного і мирного життя”, – додав Муле під оплески інших депутатів.

Сама Спортьєлло пізніше сказала журналістам, що хотіла своїм вчинком донести важливий меседж – що жінка здатна поєднувати роботу й виховання дітей, особливло немовлят, яким потрібне грудне молоко.

Італійський парламент, де переважно засідають чоловіки, лише минулого року дозволив годування грудьми в залі.

У багатьох країнах Європи це звична практика, хоча в Британії у 2021 році депутатці Стеллі Крізі й заборонили брати участь у засіданнях із тримісячним сином.

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