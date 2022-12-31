Джорджа Мелоні пообіцяла приїхати у Києв до кінця зими

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла відвідати Київ з візитом.

Про це, як пише “Європейська правда” з посиланням на La Stampa, вона заявила під час річної пресконференції.

“Я поїду до Києва до кінця лютого” – сказала Мелоні.

Раніше вона вже підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим.

Що стосується можливої міжнародної мирної конференції, то Мелоні сказала, що вона виступає за все, що можна зробити для сприяння миру.

“Однак ми повинні знати, що питання миру не може бути досягнуте лише шляхом заяви про нього, ми повинні працювати над цим конкретно і отримувати сигнали від сторін на місцях, а сьогодні немає великих сигналів, особливо з боку Росії” – сказала Мелоні.

Джорджія Мелоні є лідеркою правої партії “Брати Італії”, яка стала першою жінкою на посаді глави уряду у вересні.

Після перемоги на виборах вона пообіцяла підтримку Україні, а також наголошувала, що підтримує продовження військової допомоги Україні як єдину умову можливого досягнення миру Києва та Москви.

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