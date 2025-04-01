Джорджа Мелоні: Італія не підтримає відправку миротворців в Україну

Італійська премʼєрка проти розгортання військового контингенту в Україні

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні під час виступу в Сенаті 18 березня заявила, що Італія не підтримує пропозицію Великої Британії та Франції щодо відправлення західних військових сил в Україну. Про це повідомляє “Європейська правда”.

Мелоні висловила повагу до ініціативи партнерів, але наголосила:

“Відправка італійських військ в Україну ніколи не розглядалася. Пропозиція Великої Британії та Франції щодо розгортання європейського військового контингенту є складним, ризикованим і неефективним варіантом.”

Альтернативна пропозиція Італії

Джорджа Мелоні запропонувала альтернативний підхід до гарантування безпеки України. Замість військового втручання, Італія виступає за створення механізму безпекових гарантій на основі статті 5 Договору про НАТО, який не потребує членства України в Альянсі. За словами премʼєрки, це стане стабільною та довготривалою альтернативою для підтримки миру.

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Контекст переговорів

Лондон і Париж очолюють ініціативу “коаліції рішучих”, до якої долучилися 30 країн, готових забезпечити мир в Україні через розгортання військових сил. Однак позиція Італії залишається відмінною: країна не вбачає доцільності в такому підході.

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