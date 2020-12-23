Докладно про карантинні правила на Різдвяні свята в Італії

Карантинні правила на Різдво та Новий рік в Італії Dpcm від 18 грудня 2020.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

ЗАБОРОНЕНА НА ПЕРЕЇЗД ПО ІТАЛІЇ

Із 21 грудня по 6 січня заборонено переїзд між регіонами та автономними провінціями Італії.

Заборона поширюється також на переїзд у заміські будинки.

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ЧЕРВОНА ЗОНА

В Італії запроваджується суворий карантин за правилами червоної зони.

24, 25, 26, 27 i 31 грудня 2020.

1, 2, 3, 5 і 6 січня 2021.

У ці дні жителям країни дозволено виходити із дому по причині роботи, здоров’я, у термінових випадках, за наявності авто сертифікату.

Дозволено повернення за місцем прописки.

ВІДВІДИНИ ДРУЗІВ

З 5 ранку до 22 вечора дозволено відвідувати друзів та родичів, в межах вашого регіону.

Одну сім’ю можуть відвідати максимально 2 людини які не проживають із ними разом. Діти віком до 14 років а також люди і з обмеженими можливостями, не враховується.

Дозволено рухову активність поблизу вашого дому, а також заняття спортом в індивідуальній формі.

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ГРОМАДСЬКІ ЗАКЛАДИ

Закрито магазини, салони краси, бари і ресторани. Дозволено купівлю продуктів на виніс до 22 години та доставка на дім, без обмежень часу.

Залишаються відкритими супермаркети, продуктові магазини та магазини товарів першої необхідності, аптеки та пара аптеки, книгарні, газетні кіоски, тютюнові крамниці, хімчистки і перукарні.

ПОМАРАНЧЕВА ЗОНА

Правила помаранчевої зони діятимуть в Італії 28, 29, 30 грудня 2020 і 4 січня 2021.

Дозволено переїзд у межах вашої комуни із 5 ранку до 22 вечора. Для маленьких комун, у яких кількість населення менша 5 тисяч жителів, переїзд дозволено на дистанції радіусом 30 км, за винятком районних та обласних центрів.

Дозволено відвідувати родичів та друзів із 5 до 22-ї години, в межах вашого регіону.

Вас можуть відвідувати максимально дві людини, які не проживають із вами разом. Діти віком до 14 років а також люди і з обмеженими можливостями, не враховуються.

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БАРИ І РЕСТОРАНИ

Бари і ресторани працюватимуть на виніс до 22 години, доставка товарів відбуватиметься без обмежень у часі.

Магазини будуть відкритими до 21 години.

Покарання за порушення карантинних правил становить від 400 до 3.000Є.

®Маріанна Сороневич

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