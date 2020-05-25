Епідемія в Італії: за добу менше 120 померлих, кількість нових випадків дещо зросла

Кількість померлих від коронавірусу в Італії продовжує знижуватися. Водночас, кількість нових хворих дещо зросла, особливо у Ломбардії.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в Італії від коронавірусу померли 119 хворих – менше, ніж 130 і 156 у попередні два дні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ІТАЛІЙСЬКІ МЕРИ СТУРБОВАНІ “НАТОВПАМИ НА ВУЛИЦЯХ” ПІСЛЯ КАРАНТИНУ

За останню добу виявили 669 нових випадків, що є невеликим зростанням порівняно з 652 вчора і 642 позавчора.

Більшість з них виявлені у Ломбардії, епіцентрі епідемії в країні – 441. Безпосередньо у цьому регіоні зростання суттєве, порівняно з вчорашнім показником, коли повідомили про 293 нових хворих.

Одужали за добу 2120 пацієнтів. Кількість активних хворих – які зараз мають позитивний результат тесту – знизилася до 57 752 осіб, на 1570 менше, ніж вчора.

У лікарнях залишаються 8 695 хворих на коронавірус, з них у реанімації – 572, що на 23 менше, ніж вчора.

З початку епідемії в Італії коронавірусом заразилися щонайменше 229,327 людей. З них 32 735 померли, 138 840 – одужали.

Нагадаємо, Італія з 3 червня дозволить відкритися всім аеропортам країни, частина з яких була закрита через пандемію коронавірусу у березні.

____________________________________________

Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії