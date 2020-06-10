Жителів італійського епіцентру COVID-19 протестували на антитіла. Ось що виявили

У невеликому муніципалітеті, що в провінції Бергамо, провели серологічне тестування місцевих жителів. Антитіла до коронавірусу виявили у 37% протестованих.

Влада ініціювала тестування на антитіла

У Сан-Джованні-Б’янко живуть 4 800 осіб. Цей муніципалітет розташований у Ломбардії – регіоні Італії, що найбільше постраждав від спалаху коронавірусу. Про це мовиться у виданні Corriere Della Sera.

Тестування на антитіла вирішила провести місцева влада, аби дізнатись, скільки жителів насправді були інфіковані. Погодились на тестування понад 1440 осіб.

Що показали результати тестування на антитіла коронавірусу

У 37% тестованих – позитивний результат на антитіла.

Середній вік людей з позитивним результатом – 54 роки.

70% з них повідомили, що відчували симптоми недуги.

Це цифра, яку ми очікували, враховуючи велику кількість смертей, – заявив мер муніципалітету Марко Мілезі.

У березні 2019 року у муніципалітеті померли лише двоє людей, а у березні 2020 року – 47 – це більше, ніж за увесь минулий рік.

Що кажуть дослідники

Дослідники зазначають, що чим вищий показник на антитіла – тим краще. Адже це свідчить про набуття колективного імунітету проти коронавірусу. Колективний імунітет з’явиться тоді, коли показник людей, що перехворіли, наблизиться до 60%.

Статистика коронавірусу в Італії

Станом на 7 червня в Італії виявили 234 804 випадки коронавірусу, з них 33 846 – летальні. Від COVID-19 одужали 165 078 осіб. Наразі Італія – на сьомому місці у списку найбільш інфікованих країн світу.

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