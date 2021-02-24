В Італії вийшла друком біографія Валерія Лобановського під назвою «Закон полковника: слідами Валерія Лобановського».

Про це повідомив сам автор, публіцист і дослідник історії футболу Даніло Крепальді, у своєму фейсбуці.

Автор почав писати книжку про Лобановського у 2018 році. Робота тривала два роки – до 2020-го.

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«Я з дитинства любив футбол. Якось так вийшло, що мені найбільше подобалися збірні СРСР, Польщі та Югославії, а моїми героями були Валерій Лобановський і Вуядин Бошков. Коли діти питають мене, хто вони такі, я дивлюся в небо і кажу, що то боги», – розповів Крепальді в інтерв’ю порталу Tribuna.com.

Під час роботи над книжкою автор досліджував багато матеріалів про Лобановського з італійських та українських джерел, а також консультувався з іншим відомим українським тренером та футболістом Олександром Заваровим.

У біографії можна знайти відомості про дитинство, юність та кар’єру футболіста. Особливо увагу автор звернув на оточення Лобановського, а також його стосунки з тренером «Динамо» Віктором Масловим. Разом з тим, книжка зачіпає й тему політики СРСР, історію України та Києва, та вплив Перебудови на футбол.

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«У моїй книзі Лобановський – це хлопець, який знає, чого хоче. Валерій був дуже хорошим футболістом і відрізнявся від інших радянських гравців. Він був революціонером, а згодом став геніальним тренером, який змінив футбол не тільки в Радянському Союзі, але й в Європі і цілому світі. Окрім того, Лобановський був чудовим чоловіком та батьком», – коментує Крепальді.

Книжка вже продається в італійських книгарнях, а також на Amazon за 14,25 євро.

Це вже друга книжка Даніло Крепальді, яка торкається історії українського футболу. Дослідник також видав біографію Олександра Заварова – «Історія сумного чемпіона», який також був одним з кумирів його дитинства.

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