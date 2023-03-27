За вихідні до Італії прибули понад 3000 мігрантів з Африки

Як повідомило в неділю італійське інформаційне агентство Ansa, за останні два дні на італійський острів Лампедуза прибуло понад 3000 мігрантів.

Подальше прибуття очікувалося в неділю після того, як 1 387 осіб досягли невеликого острова у суботу та 1 778 осіб у п’ятницю.

Незважаючи на недавні спустошливі аварії на човнах, велика кількість мігрантів продовжує здійснювати небезпечні подорожі через Середземне море до Італії.

Іммігранти, серед яких було багато дітей, дісталися Лампедузи на кількох човнах. Деяким човнам допомагало морське рятувальне судно, іншим – патрульні катери італійської влади.

Вісім людей загинули в суботу на шляху через Середземне море до Європейського Союзу. Їхні тіла були виявлені італійською береговою охороною та доставлені на Лампедузу, повідомляє Ansa.

У суботу 34 людини зникли безвісти біля берегів Тунісу після чергової аварії на човні. Чотирьох людей було врятовано. Туніська берегова охорона виявила сім тіл, у тому числі чотирьох дітей та немовля.

Тим часом мер Лампедузи Філіппо Мінніно закликав до створення спільної європейської місії у Середземномор’ї.

«Європа та Італія мають усвідомити, що у Середземномор’ї діє надзвичайний стан. Жінки, діти та чоловіки продовжують гинути», – сказав політик, повідомляє Ansa.

Додамо

Лампедуза розташована між Сицилією та Північною Африкою, острів знаходиться всього за 190 кілометрів від туніського прибережного міста Сфакс.

За офіційними даними, з початку січня в Італії вже зареєстровано понад 21 000 човнових мігрантів — за два попередні роки їх було близько 6 000 у цей час.

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