Збитки від повеней в Італії оцінили у понад 7 млрд євро

Нещодавні повені в італійському регіоні Емілія-Романья завдали збитків на загальну суму понад сім мільярдів євро.

Про це заявила заступниця губернатора регіону з питань цивільного захисту Ірен Пріоло, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Ansa.

“Точної оцінки ще немає, але збитки перевищать сім мільярдів”, – сказала вона.

Наразі уряд виділив близько двох мільярдів євро на ліквідацію наслідків повені та реконструкцію в північному регіоні.

“Два мільярди, виділені урядом? є важливими і спрямовані в основному на бізнес. Але загальний рахунок буде набагато вищим, в тому числі тому, що у нас багато пошкодженої інфраструктури і безпрецедентна кількість зсувів”. – сказала Пріоло.

Нагадаємо, повені у північній італійській області Емілія-Романья забрали життя щонайменше чотирнадцяти людей і завдали збитків на мільярди євро. У зв’язку з цим ЄС застосував Механізм цивільного захисту, щоб допомогти італійській владі впоратися з сильними повенями.

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