Зеленський обговорив із прем’єром Італії закриття офісів “Л/ДНР” та звільнення Марківа

Президент України Володимир Зеленський, який в рамках робочої поїздки до Риму 7 лютого провів зустріч з прем’єром Італії Джузеппе Конте, обговорив із ним питання посилення торгово-економічної та інвестиційної співпраці між країнами.

Про це повідомили в пресслужбі очільника держави.

Зеленський під час розмови наголосив на поглибленні відносин з урядом Італії та розвитку співпраці в усіх сферах взаємного інтересу. Зокрема, запропонував долучитися італійським компаніям до масштабної приватизації в Україні, реалізації інфраструктурних проєктів і розвитку української енергетики.

“Італія – у трійці найбільших економічних партнерів України в ЄС та один з основних торговельних партнерів у світі. Обсяги торгівлі торік сягнули понад чотири мільярди доларів США. Впевнений, що ми можемо покращувати цей результат і таким чином зміцнювати нашу дружбу”, – наголосив Зеленський.

Очільник держави відзначив великий потенціал для виведення взаємодії між обома країнами на “якісно новий рівень”. У зв’язку із цим, Зеленський обговорив питання зміцнення культурних зв’язків, розвитку науково-технічної співпраці, зокрема, у космічній сфері.

“Наш уряд працює на спрощення економічних та бізнес-процесів. На цей рік у нас великі плани щодо будівництва доріг, мостів, розвитку портів та аеропортів. Ми будемо раді бачити італійських інвесторів в Україні і зробимо все заради безпеки їхній інвестицій. Давайте разом будувати в Україні та створювати робочі місця”, – зазначив президент Володимир Зеленський.

Своєю чергою, італійський прем’єр-міністр Конте наголосив на повній підтримці реформ, які проводяться в Україні. Наприкінець Зеленський і Конте погодили графік контактів на найвищому рівні та обговорили підготовку майбутнього візиту прем’єра Італії до Києва.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте президент України Володимир Зеленський також обговорив

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