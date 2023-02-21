Зеленський потролив фаната Путіна Берлусконі: “Можемо надіслати йому горілки”

Президент іронічно запропонував пригостити Сільвіо Берлусконі українською горілкою.

Президент Володимир Зеленський потролив колишнього прем’єра Італії, лідера партії “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі, який раніше комплементарно висловлювався на адресу президента країни-агресора Володимира Путіна.

При цьому глава держави іронічно запропонував пригостити Берлусконі українською горілкою. Таку заяву він зробив в інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera.

“Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, можливо, треба йому теж щось послати. Він любить горілку? У нас в Україні дуже гарна якість, якщо він хоче, то ми йому її надішлемо”, — сказав президент.

Горілчаний презент Путіна Берлусконі

Як відомо, раніше в Мережі був опублікований аудіозапис, на якому Берлусконі розповів про те, що він обмінявся алкогольними подарунками з Путіним.

“Путін надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже милий лист. Я відповів пляшками “Ламбруско” і не менш милим листом. Мене оголосили одним з п’яти його справжніх друзів”, — хвалився Берлусконі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВЕНЕЦІЇ ПЕРЕСОХЛИ КАНАЛИ. ІТАЛІЇ ЗАГРОЖУЄ ЗАСУХА

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Італії, лідер партії Вперед, Італія (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна “змусити” Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов’язково закінчиться за столом переговорів.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.