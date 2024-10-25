Зеленський презентував “план перемоги” прем’єр-міністерці Італії Мелоні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джоргією Мелоні представив свій “план перемоги”. Про це він повідомив на платформі X (Twitter), підкресливши важливість цієї бесіди.

Обговорення ключових аспектів плану

Зеленський зазначив, що під час зустрічі вони з Мелоні обговорили всі ключові аспекти його плану. “Головне – це посилити позиції України та зміцнити відносини з найближчими партнерами, створивши сприятливі умови для чесної дипломатії”, – підкреслив він.

Безпека та відновлення України

На зустрічі також порушувалися питання нового безпекового пакета для України. Зеленський висловив вдячність італійській стороні за організацію конференції з відновлення України та за надану безпекову допомогу, зокрема, за системи протиповітряної оборони.

Переговори з іншими лідерами

Ця зустріч відбулася після зустрічі Зеленського з французьким президентом Емманюелем Макроном 10 жовтня. Президент України запевнив, що під час їхніх переговорів не йшлося про “припинення вогню”. Він також представив Макрону свій “план перемоги”, обговорюючи питання боєприпасів, зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї та залучення фінансування для виробництва власних ударних безпілотників.

Спільне виробництво зброї

Лідери країн також акцентували увагу на питанні спільного виробництва зброї, що є важливим елементом у забезпеченні обороноздатності України в умовах поточної безпекової ситуації.

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