Зеленський привітав нового прем’єр-міністра Італії Драгі

Президент України Володимир Зеленський привітав нового голову уряду Італії Маріо Драгі, який 13 лютого склав присягу.

Про це повідомляє “Радіо свобода“.

«Бажаю вам успіху на вашій новій посаді та з нетерпінням чеаю на зміцнення дружби та партнерства між Україною та Італії», – написав президент у Твітері.

Колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі склав присягу 13 лютого як голова нового уряду Італії.

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Попередній уряд на чолі з Джузеппе Конте розпався після розбіжностей із союзником по коаліції щодо використання коштів Єврооюзу, виділених на відновлення від наслідків пандемії COVID-19.

Драгі та члени його уряду склали присягу на церемонії в президентському палаці Квіріналь перед президентом Серджо Маттареллою.

Новий склад уряду Драгі представляє широку коаліцію, яка теоретично дасть йому значну більшість у парламенті. Але він все ще повинен отримати підтвердження депутатів обох палат парламенту.

73-річний економіст заявив, що збереже деяких міністрів із попереднього складу уряду. Водночас ключові посади в ньому також обійняли Драгі експерти та технократи.

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Луїджі Ді Майо залишатиметься міністром закордонних справ, а Роберто Сперанса збереже крісло міністра охорони здоров’я. Ексголова Конституційного суду Марта Картабія стане міністеркою юстиції.

Драгі, який вів інтенсивні переговори з представниками партій у Римі, отримав несподівану підтримку як з боку невдалої лівоцентристської коаліції Конте, так і від правої консервативної опозиції.

Медіа відзначали, що перспектива спрямування понад 200 мільярдів євро (близько 240 мільярдів доларів) від ЄС на реабілітаційні проєкти практично за одну ніч перетворила євроскептика, лідера правої «Ліги» Маттео Сальвіні на гарячого прихильника Європи.

Італія – одна з країн Європейського Союзу, яка найбільше постраждала від пандемії. З понад 2,6 мільйона хворих у цій країні померли 93 045 людей.

Уряд Драгі – 67-й, який вступив на посаду з 1946 року, і лише сьомий за останнє десятиліття. Це також третій уряд, який очолює країну з 2018 року.

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