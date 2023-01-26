Президент Володимир Зеленський підтвердив, що найближчим часом прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні готує візит в Україну.

Про це, як повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ANSA, президент сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Rai, яке буде оприлюднене у вівторок увечері.

“Вона (Мелоні) скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро”, – сказав Зеленський ведучому Бруно Веспа в шоу Porta a Porta.

Він також відзначив, що італійська прем’єрка, яку він називає на ім’я, “надзвичайно конкретна”.

“Її риторика для мене надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію як проіталійську, і це найголовніше: що вона проіталійська і вона підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Я дуже чекаю на її приїзд з офіційним візитом в Україну”, – додав президент.

Раніше сама Мелоні підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим. За словами італійської прем’єрки, її візит відбудеться до кінця зими.

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