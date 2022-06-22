Зеленський італійцям: Російські туристи повинні зрозуміти, що їм не раді за кордоном

Президент України закликав Італію закритися для туристів з Росії, щоб дати їм “культурну відсіч”.

Президент України Володимир Зеленський назвав можливі кроки Італії у підтримці України проти агресії Росії, наголосивши, що росіяни мають отримати культурну відсіч, окрім санкційної політики.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1, відео якого поширив Офіс президента України.

Президент наголосив, що Італія відіграє провідну роль у світовій і європейській політиці, в історії людства загалом. Він відзначив, що культурна спадщина Італії приваблює людей з усього світу, у тому числі й росіян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата в ЄС

За його словами, росіяни повинні відчути удар, але “не кривавий, який отримали українці від Росії”, а сучасний удар – санкційною політикою. Він подякував за те, що Італія доєдналася до всіх європейських санкцій. Завдяки санкціям закриватиметься бізнес Росії, пов’язаний з Італією.

“І я вважаю сильні кроки щодо туризму… Зараз російські туристи повинні отримати саме культурну відсіч, щоб вони знали, що їх не раді бачити. Так і є – суспільство в Європі вже не раде їх бачити. І навіть тих, хто не приймав участі і не був на полі бою, не стріляв, але вони мовчать.

Вони підтримують своє політичне керівництво. Вони повинні жити не в тому комфорті – ніякої нерухомості в Італії, ніяких рахунків тощо. І я тут також хочу подякувати. Скажу, що заблоковані рахунки олігархів РФ, заблокована нерухомість, і десь ця сума біля 1 млрд євро.

Я вдячний за таку потужну підтримку. Але це олігархи. І ще це повинні відчути і звичайні люди, які приїжджають відпочивати.

Треба їм сказати, що відпочинок в Європі закінчено – ви окуповуєте чужі території, до окупантів не може бути таке саме ставлення, як і до всіх інших”, – сказав Зеленський.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia