Карантинні правила відвідування Богослужінь на Різдво в Італії

В Італії у період різдвяних та новорічних свят карантинні правила забороняють виходити із дому без поважної причини.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Віруючі питаються, чи можуть вони відвідати церкву та взяти участь у святкових відправах.

УЧАСТЬ У ЦЕРКОВНИХ БОГОСЛУЖІННЯХ

Згідно законодавчого декрету, віруючі в Італії можуть вийти із дому, щоб взяти участь у богослужінні у передсвяткові дні та на свята.

Отже, ви можете піти до церкви, незважаючи на суворі карантинні правила у будь-який день протягом свят. (Також ж в ті дні коли Італія буде червоною зоною).

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АВТО СЕРТИФІКАТ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ

Виходячи із дому із будь-якої причини 24, 25, 26, 27 та 31 грудня 2020 та 1, 2, 3, 5 і 6 січня 2021, ви повинні мати із собою автосертифікат.

У ці дні виходити з дому дозволено лише у термінових справах, по роботі чи за станом здоров’я. Також дозволяється відвідання богослужінь.

ЯКУ ЦЕРКВУ ДОЗВОЛЕНО ВІДВІДУВАТИ

У червоні дні, згідно з законом, віруючі повинні відвідувати “місця поклоніння найбільш наближені до їх дому”.

У помаранчеві дні вірні можуть доїхати до будь-якої церкви в муніципалітеті їх проживання.

Якщо ви живете у муніципалітеті із менше ніж 5 тисяч жителів, ви можете віддалитися від свого дому на відстань 30 км. Проте, заборонено поїздки у районні, чи регіональні центри.

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ЧИ МОЖНА ПОЇХАТИ В УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ

В урядовій постанові не уточнюється правила для віруючих інших конфесій. Тому, це питання залишає місце для інтерпретації агентів поліції, які можуть перевірити ваш автосертифікат.

Щоб не створювати собі зайвих проблем, краще поїхати в українську церкву в помаранчеві дні, а також 7 січня, коли в країні буде знято усі “святкові” карантинні обмеження.

Зважте також на те, що багато українських парафій проводять Служби Божі онлайн, у яких ви можете вільно взяти участь.

КАРАНТИННІ ПРАВИЛА У МІСЦЯХ КУЛЬТУ

У місцях культу ви повинні дотримуватися загальних карантинних правил, поведінки у громадських місцях.Тобто: мати на собі захисну маску, дотримуватися соціальної дистанції, дезінфікувати руки.

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О КОТРІЙ ГОДИНІ МОЖНА ПІТИ НА БОГОСЛУЖІННЯ

В Італії комендантська година діє із 22 вечір до 5 ранку. Усі богослужіння повинні проводитися так, щоб віруючі її не порушували.

Тобто, різдвяна католицька меса повинна завершитися не пізніше 21 години. Зокрема, меса у базиліці святого Петра у Ватикані яку відправлятиме Папа римський, почнеться о 19.30.

Щоб уникнути скупчення віруючих, парафії, також, збільшать кількість Богослужінь. Ватикан дозволяє на Різдво Новий рік та Епіфанію проводити до 4-х відправ на день.

Так само, як це сталося на цьогорічний Великодень, ми повинні знайти Бога, в першу чергу у власному серці, і, можливо, трохи зачекати із фізичною присутністю на Богослужінні.

®Маріанна Сороневич

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