Карантинні правила в Італії до 14 лютого, по ковід-зонах

Щотижня, на основі статистики поширення коронавірусу, в Італії переглядаються кольори безпеки та правила соціальної поведінки ковід-зонах.

Спільними для усіх зон є носіння захисних масок як у приміщенні, так і на відкритому повірті, дотримання соціальної дистанції та комендантська година починаючи із 22.00

Ось карантинні правила, які діють в окремих зонах Італії в залежності від небезпеки поширення коронавірусу.

Про поділ Італії на ковід- зони безпеки до 14 лютого читайте тут

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ЖОВТА ЗОНА КОВІД-ЗОНА

Магазини – відкриті

Бари і ресторани – відкриті до 18 години, потім продаж на виніс або із доставкою на дім до 22 години.

Перукарі центри краси – відкриті

Відвідини друзів – можна відвідувати друзів один раз на день. В одному автомобілі двоє дорослих та діти до 14 років.

Відвідини родичів – дозволено відвідувати родичі, у термінових випадках – кілька разів на день. В одному автомобілі дозволено проїзд двох дорослих та дітей до 14 років.

Прогулянки та спорт – приміщення спортзалів і басейнів – закриті. Дозволено індивідуальний спорт на відкритому повітрі

Музеї і виставки – відкриті.

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ПОМАРАНЧЕВА ЗОНА КОВІД-ЗОНА

Магазини – відкриті

Бари і ресторани – відкриті до 18 години, потім продаж на виніс або із доставкою на дім до 22 години.

Перукарі і центри краси – відкриті

Відвідини друзів – до друзів можна у межах вашої комуни. В одному автомобілі дозволено проїзд двох дорослих та дітей до 14 років.

Відвідини родичів – дозволено відвідувати родичі, у термінових випадках – кілька разів на день. В одному автомобілі дозволено проїзд двох дорослих та дітей до 14 років.

Прогулянки та спорт – дозволені в межах вашої комуни. Закриті спортзали і басейни, відкриті спортивні центри.

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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЧЕРВОНИХ КОВІД-ЗОНАХ

Магазини – відкриті (продуктові, оптика, інформатика, телефонні послуги парфумерії, білизна, іграшки, книгарні, квіткові магазини).

Бари і ресторани – відкриті до 22-ї години лише на виніс. Після 18 години заборонено продаж алкогольних напоїв.

Перукарні і центр краси – відкриті лише перукарні

Відвідини друзів – дозволено піти в гості один раз на день в межах вашої комуни. В одному автомобілі двоє дорослих та діти до 14 років.

Прогулянки і спорт – дозволено рухливу діяльність поблизу вашого дому. Дозволено лише індивідуальні види спорту. Закриті спортзалі спортивні центри та басейни.

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