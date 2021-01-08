Карантинні правила, що діють в Італії до 15 січня 2021

Слідкувати за карантинними правилами соціальної поведінки в Італії стає все складніше. Правила змінюються чи не щодня.

Після 10 місяців карантину, італійське суспільство морально втомлене пандемією та ізоляцією. Та, враховуючи санітарно-епідеміологічну ситуацію, уряд країни не наважується на значне послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Універсальним правилом і надалі є як найбільше обмеження соціальних контактів та переїзду між регіонами.

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КОЛЬОРОВІ ЗОНИ ІЗ 7 ПО 15 СІЧНЯ

7 і 8 січня по всій Італії посилена жовта зона.

9 і 10 січня (субота і неділя) – помаранчева зона.

Правила поведінки у ці дні практично однакові.

Переїзд дозволено лише в межах вашого регіону. Маски обов’язкові в приміщеннях та на відкритому повітрі.

Бари ресторани працюватиме до 18 години, після цього можна придбати їжу лише на виніс, або замовити доставку на дім.

Із 22 вечора до 5 ранку діятиме комендантська година. Вихід із дому у цей період повинно ґрунтуватися авто сертифікатом.

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ПРАВИЛА СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ З 11 ПО 15 СІЧНЯ

З 11 по 15 січня країна знову це буде поділена на кольорові зони.

Очікується відновлення роботи середніх та старших класів, за винятком шкіл у регіоні Кампанія.

У будь-якому випадку, поїздки між регіонами, включаючи жовті, будуть заборонені.

ПРАВИЛА СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІСЛЯ 15 СІЧНЯ

15 січня січня очікується вихід нової урядової постанови DPCM, яка, на основі статистики поширення коронавірусу, визначить правила соціальної поведінки у наступний період.

Нагадую, Італія стала п’ятою країною в світі, де число смертей від коронавірусу перевищило 76 тисяч осіб.

®Маріанна Сороневич

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